Polícia apreende mais de 200 kg de maconha no Cariri paraibano

A Polícia Civil da Paraíba apreendeu nesta sexta-feira (13) mais de 200 quilos de maconha in natura nas proximidades do município de Coxixola, no Cariri.

A droga, pronta para ser prensada e comercializada, foi encontrada em uma operação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) e do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Ninguém estava no local no momento da apreensão. Com essa operação, o total de drogas apreendidas nos últimos 90 dias supera 800 quilos.