Foragido acusado de homicídio há 28 anos é preso na Paraíba

Um homem acusado de homicídio ocorrido há 28 anos no município de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, foi preso na tarde da quarta-feira (11) no Centro de Pombal, Sertão paraibano.

O crime, praticado em 1996, teve grande repercussão, com a vítima sendo morta com três tiros e mais de 30 facadas.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre as polícias civis de Antônio Martins, Catolé do Rocha e Pombal.

