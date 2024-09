Entregador é morto a tiros em frente ao local de trabalho em Santa Rita

Ranieri Araújo da Silva, de 30 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (12) em frente à farmácia onde trabalhava, na Avenida João Pessoa, em Santa Rita. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, o entregador aparece conversando com um colega quando um homem armado se aproxima e efetua disparos. Ranieri tentou fugir, mas foi atingido nas costas e no braço esquerdo, morrendo no local.

A Polícia Militar informou que Ranieri havia presenciado um assassinato em janeiro de 2023. A Polícia Civil investiga o caso.