Suspeito preso em caso de duplo homicídio em Remígio

Na madrugada desta quinta-feira (12), um dos quatro suspeitos envolvidos no assassinato de Maria de Fátima Pereira da Silva, 63 anos, e seu neto, Wellington Bruno da Silva Cavalcanti, 16 anos, foi preso em Remígio, no Agreste da Paraíba. Os outros três suspeitos continuam foragidos.

O crime ocorreu quando as vítimas foram atacadas a tiros. Maria de Fátima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para uma unidade hospitalar local, onde morreu.

Wellington foi encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas também faleceu devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo o delegado Danilo Orengo, o crime teria sido motivado por um cartão do Bolsa Família utilizado pela filha da idosa, que era usada por membros de uma organização criminosa para saques de dinheiro em troca de drogas.

Quando a mãe do adolescente exigiu a devolução do cartão, os criminosos atacaram a residência em retaliação. A mãe do adolescente está atualmente internada em um centro de reabilitação de dependentes químicos.

O suspeito preso será levado para Campina Grande para audiência de custódia, enquanto a Polícia Civil continua as buscas pelos demais envolvidos.