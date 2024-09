A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (12), a Operação Nicolino 2, que tem como objetivo combater abuso sexual e pornografia infantojuvenil cometidos na cidade de Campina Grande, na Paraíba.

Foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão no bairro Malvinas, expedido pelo juízo da Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, que também determinou a quebra do sigilo telemático do investigado.

No momento da busca, o investigado, um Abuso sexual infantojuvenil: PF cumpre mandado em Campina Grande por possuir armazenado conteúdo com abuso sexual infantojuvenil. O homem foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Campina Grande, onde aguardará pela audiência de custódia.

O investigado irá responder pelos crimes de aquisição, armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantojuvenil (arts. 241-A e 241-B do ECA), com penas que podem chegar a 10 anos de reclusão, sem prejuízo de outras imputações, a depender do resultado da análise do material digital apreendido.

A operação foi batizada de “Nicolino” em referência a São Nicolau de Mira, santo protetor das crianças na tradição católica, popularmente associado à figura de Papai Noel.

A operação integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Polícia Federal, com o objetivo de fortalecer a repressão aos crimes de abuso sexual infantil e promover a prevenção dessas práticas criminosas.

A Polícia Federal alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, garantindo a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes. A prevenção é fundamental para proteger contra abusos sexuais.

