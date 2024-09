Pediatra Fernando Cunha Lima é indiciado em segundo inquérito por estupro de vulnerável

O pediatra Fernando Cunha Lima, de 81 anos, foi indiciado no segundo inquérito por estupro de vulnerável, envolvendo duas crianças, um menino e uma menina.

Além deles, o inquérito inclui o depoimento de mais duas sobrinhas do médico, ouvidas como declarantes, já que os crimes contra elas estão prescritos.

O inquérito foi concluído no dia 9 de setembro e encaminhado à Justiça pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Infância e a Juventude.

Cunha Lima nega as acusações, mas sugeriu que as vítimas estariam buscando dinheiro. A Polícia Civil da Paraíba já havia indiciado o médico no primeiro inquérito, e o Ministério Público pediu sua condenação por quatro crimes de abuso sexual contra três crianças, com pena de até 60 anos de prisão.

O Conselho Regional de Medicina (CRM-PB) abriu sindicância e suspendeu temporariamente o registro profissional do médico, e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), onde Fernando Cunha Lima atuava como diretor, também o afastou de suas funções.