Mudanças recentes na segurança pública na região de Campina Grande

Hoje recentemente uma mudança no comando do 2o Batalhão da Polícia Militar, em Campina Grande.

O Tenente-coronel Samaroni Delgado deixou o comando do 2º BPM e passou a ser coordenador geral-adjunto do Estado Maior Estratégico da Paraíba.

No lugar dele, assumiu o major Vamberto dos Santos Moreira, que estava no comando do 15º Batalhão, na cidade de Esperança.

Na cidade brejeira assumiu o Batalhão o major Alex Araújo.

*informações da rede Ita