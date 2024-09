O TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) manteve a prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (11).

De acordo com o tribunal, Deolane teve o mandado de prisão preventiva analisado pelo juízo, que verificou aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado.

A audiência foi realizada de forma virtual a partir da Colônia Penal Feminina de Buíque, no interior pernambucano, onde Deolane está presa desde a noite de terça-feira (10). A cidade fica a 284 km do Recife.

O presídio em Buíque tem capacidade para 107 vagas, mas conta atualmente com 264 detentas, segundo o Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco.

Deolane voltou a ser presa na tarde desta terça no Recife. Ela recebeu voz de prisão no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, onde assinaria os trâmites para cumprir a prisão domiciliar.

Segundo a Polícia Civil, a nova prisão aconteceu “em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça para a concessão de sua prisão domiciliar”.

A influenciadora havia deixado a Colônia Penal Feminina do Recife na segunda (9), após o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão conceder prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ela foi recebida na saída por dezenas de fãs e apoiadores que a esperavam no local.

Deolane é investigada por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e que teria movimentado quase R$ 3 bilhões. Ela diz ser inocente.

Na decisão que concedeu a prisão domiciliar, o desembargador afirmou que Deolane não deveria “se manifestar em redes sociais, imprensa e assemelhados”. Ao deixar a Colônia Penal, ela respondeu a perguntas de jornalistas e fez críticas à prisão.

“Isso é uma prisão criminosa. Abuso de autoridade do estado de Pernambuco”, disse Deolane, repetidas vezes, na ocasião. “Não há nenhuma prova sequer, não tem uma prova contra mim. Prisão cheia de abuso de autoridade a todos por parte do delegado Paulo Gondim”, acrescentou.

Ela também publicou no Instagram uma foto em que aparece com a boca tampada.

O TJ-PE disse na terça que o processo permanece em sigilo para proteger a intimidade dos demais investigados.

“Qualquer manifestação relacionada ao caso será feita exclusivamente nos autos e acessível apenas às partes envolvidas”, afirmou o tribunal.

Deolane e a mãe dela, Solange Alves. foram presas na na operação Integration, deflagrada na capital pernambucana e em outros quatro estados. A investigação foi iniciada em abril de 2023 para identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Conforme o inquérito, a suposta quadrilha usava várias empresas de eventos, publicidade, casas de câmbio, seguros e outras para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transações bancárias.

*JOSÉ MATHEUS SANTOS/folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online