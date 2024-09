O influenciador e ex-BBB Felipe Prior teve mantida, por unanimidade, sua condenação por estupro de vulnerável no Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso foi julgado em segunda instância nesta terça-feira (10).

O influenciador ainda pode recorrer da nova decisão em esferas maiores da Justiça, como o STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A reportagem teve acesso ao documento da condenação. O crime aconteceu em agosto de 2014, segundo denúncia do Ministério Público de São Paulo. Prior teria forçado uma relação com uma amiga, que estava alcoolizada, após uma festa em São Paulo.

Em primeira instância, Prior havia sido condenado em junho de 2023 a seis anos de prisão em regime semiaberto. Ele recorreu da decisão.

Na nova decisão, os desembargadores decidiram aumentar a pena para oito anos, ainda em regime semiaberto.

O motivo da elevação se deu pela alta gravidade do crime cometido pelo ex-BBB, com provas robustas sendo apresentadas.

Participaram do julgamento no TJ-SP os desembargadores Luiz Tolosa Neto, como relator do caso, além de Ruy Alberto Leme Cavalheiro e Márcia Lourenço Monassi. Todos eles seguiram o voto do relator sem questionamentos.

Outros três processos por estupro correm na Justiça contra Felipe Prior. Nenhum deles ainda tem previsão de julgamento.

Prior tem negado as acusações e diz que está à posição da Justiça para esclarecer os fatos. Segundo seus advogados, ele não tinha conhecimento das acusações até o ano passado.

“Felipe Prior repudia, veementemente, as levianas informações espalhadas sobre supostos fatos que teriam ocorrido há anos, mas somente agora, depois de ter adquirido visibilidade pública, são manobrados. Felipe Prior estará à disposição das autoridades para qualquer tipo de questionamento, e adotará todas as medidas necessárias contra os que investem contra a sua civilidade”, diz nota.

*Folhapress

