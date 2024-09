Helicóptero que caiu em Caruaru pertencia a paraibanos

O helicóptero que caiu na tarde da última segunda-feira (9) em uma área de mata no bairro Nina Liberato, em Caruaru, Agreste de Pernambuco, não possuía autorização para operação de táxi aéreo, conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A aeronave, fabricada pela Robinson Helicopter, estava com o certificado de aeronavegabilidade cancelado.

A ANAC registrou que a aeronave estava registrada em nome de José Gonzaga Sobrinho, conhecido como “Deca do Atacadão”, Marcelo Ricardo Freitas Gonzaga e a empresa J.F. & Filhos Combustíveis e Outros, localizada em Caruaru. Todos são paraibanos.

Equipes dos Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) iniciaram na manhã desta terça-feira (10) as investigações sobre as causas do acidente.

Na aeronave estavam os pilotos Raildo Rodrigues, natural de Taipu, Rio Grande do Norte, e André Gomes Ferreira, além de Henrique da Cunha Santos, que sobreviveu com queimaduras e foi levado para um hospital particular. O estado de saúde de Santos ainda não foi divulgado.

