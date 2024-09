Polícia prende acusada de tentativa de homicídio na grande João Pessoa

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã deste sábado (7), uma mulher acusada de tentar matar outra, utilizando uma faca, no município de Bayeux. A ação ocorreu no bairro de São Bento.

De acordo com a 4ª Companhia Independente, a prisão aconteceu durante patrulhamento preventivo dos policiais da unidade, que foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Eles foram informados sobre uma mulher ferida à faca, e que a autora do crime teria fugido para uma área no bairro São Bento.

Com as características da suspeita repassadas, os policiais conseguiram localizar e deter a mulher apontada como autora da tentativa de homicídio. Ela foi conduzida até a Cidade da Polícia Civil, em João Pessoa, para a devida autuação. A real motivação do crime será investigada.

* Ascom/PMPB

