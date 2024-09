Polícia apreende em Sousa carga com mais de 3 mil maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Militar apreendeu mais de 3 mil maços de cigarros que estavam sendo contrabandeados no Sertão da Paraíba. A ação foi realizada na tarde desta sexta-feira no município de Sousa, resultando ainda em duas pessoas presas.

De acordo com o comando do 14º Batalhão, unidade responsável pela prisão, os suspeitos foram flagrados fazendo o carregamento de caixas e, ao ser feita a abordagem, os policiais constataram que o material se tratava de maços de cigarros sem nota fiscal. No total foram apreendidas 65 caixas de cigarro, cada uma com 50 maços, além de mais 20 pacotes, e 30 caixas de papel seda.

“Os pacotes não tinham comprovação por nota fiscal, sendo o produto possivelmente contrabandeado, ou mesmo falsificado. O material estava em um tipo de depósito, em uma casa fechada que servia somente para essa finalidade”, explicou o major Feitosa, comandante do 14º BPM.

Todo o material e os dois suspeitos presos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Patos, para comprovação dos crimes que estavam sendo cometidos, e a devida autuação.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online