A Polícia Militar desmantelou uma “boca de fumo” no bairro Esperança, em Cajazeiras, nessa terça-feira (3).

Durante buscas por apenados foragidos, os policiais encontraram um ponto de tráfico de drogas, em que três homens fizeram um refém e tentaram fugir, mas foram capturados.

Com os suspeitos, foram apreendidas drogas, uma espingarda, dinheiro, câmeras de vigilância e um caderno com anotações do tráfico.

O trio foi levado à delegacia junto com o material apreendido.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online