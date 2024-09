A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Dirty Property, que tem como objeto combater o crime de lavagem de dinheiro, praticado por organização criminosa com atuação no contrabando de cigarros.

De acordo com as investigações, uma organização criminosa voltada à prática do crime de contrabando de cigarros se utilizou de um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro, para ocultar a real propriedade de dezenas de imóveis urbanos e rurais situados no município de Cajazeiras, inclusive, com a constituição de uma imobiliária fictícia.

Nesta fase da investigação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Cajazeiras/PB, expedidos pelo MM. Juízo da 8ª Vara Federal de Sousa/PB.

Além disso, o Juízo Federal determinou o sequestro de 27 bens imóveis – entre eles um haras de 16 hectares, onde estava um cavalo avaliado em R$ 600 mil (foto), de veículos, de valores mantidos em contas bancárias pelos investigados, bem como determinou a suspensão da atividade econômica de uma empresa destinada à integração dos recursos oriundos do contrabando de cigarros.

O nome dado à operação policial “Dirty Property”, justifica-se pelo fato de sua tradução ao português significar “Propriedade Suja”, em alusão ao objeto da investigação que é a lavagem de capital oriunda do contrabando de cigarros no setor imobiliário.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online