Carro roubado cai em canal em Campina Grande

Na manhã de hoje, um carro de cor prata foi encontrado dentro do canal do Prado, na Avenida Noujaim Habib, no bairro Catolé, em Campina Grande, deixando moradores e transeuntes curiosos.

Segundo informações iniciais, o veículo teria sido tomado de assalto na noite anterior, na região da Estação Velha.

Os assaltantes teriam perdido o controle ou deliberadamente jogado o carro no canal, fugindo a pé logo após o incidente.

Marcas de pegadas no local indicam que os suspeitos seguiram pelo canal em direção ao bairro do Tambor.

A polícia segue investigando, mas até o momento, os responsáveis pelo crime não foram localizados.

*com informações da TV Cabo Branco.