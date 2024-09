Em menos de 48 horas, a Polícia Militar recapturou dois dos três fugitivos do Presídio Regional de Cajazeiras. O terceiro morreu ao tentar praticar um assalto, na BR 230. A fuga foi na madrugada da última segunda-feira (2) e os presos foram recapturados nessa terça-feira (3), em uma casa no bairro da Capoeira, no mesmo município.

A ação que prendeu os acusados foi realizada pelo 6º Batalhão. Com eles, foi recuperado um carro roubado.

Desde o momento da fuga, a PM realizou um cerco em várias rotas de fuga que eles podiam utilizar. Por meio de informações, os policiais chegaram no local exato onde eles estavam escondidos.

Os presos foram apresentados na Delegacia de Polícia, em Cajazeiras.

