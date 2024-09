A Polícia Militar prendeu, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (4), na cidade de Itaporanga, no Sertão da Paraíba, mais um dos acusados de matar o sargento da PM Aldemir dos Santos Macêdo, no dia 1º de agosto deste ano, no município de João Pessoa.

A prisão foi realizada pelo Grupamento Especial de Operações em Área de Caatinga (GEOsAC), após trabalho realizado com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

O preso tem 21 anos, é do bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa, mas tinha fugido para se esconder em Itaporanga.

Contra ele tinha ainda um mandado de prisão por roubo, expedido pela 3ª Vara Criminal da Capital.

Com ele, foi apreendida uma arma, drogas e dinheiro.

Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em Itaporanga.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online