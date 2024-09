Celular do técnico da seleção é clonado; bandidos pedem dinheiro a Galvão Bueno

O técnico Dorival Júnior foi vítima de uma tentativa de golpe há 45 dias.

Dorival teve o WhatsApp clonado. O criminoso se passou pelo treinador para pedir dinheiro afirmando ser para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

O golpista pediu dinheiro até para Galvão Bueno, que estranhou e fez contato com Dorival para se assegurar que o pedido era real.