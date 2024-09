Um jovem identificado como Felipe, de 18 anos, foi encontrado morto a tiros nesta segunda-feira (2) em um matagal na comunidade Paulo Afonso, localizada entre os bairros de Cruz das Armas e Cristo, em João Pessoa.

O corpo foi descoberto na ladeira da Rua Xavier Júnior, o que desencadeou um protesto por parte dos moradores da região.

A manifestação, que bloqueou parcialmente a rua com materiais queimados, foi realizada em defesa do jovem, que, segundo os moradores, trabalhava em uma sucata e não teria envolvimento com atividades criminosas.

Equipes da Polícia Militar, Semob e Corpo de Bombeiros estiveram no local. Às 16h45, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) informou a liberação da via.

