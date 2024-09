Na madrugada desta segunda-feira (2), um grupo de quatro homens armados invadiu uma residência no bairro do Sesi, em Bayeux, e assassinou Ricardo Bernardo do Nascimento, de 32 anos, com pelo menos seis tiros.

A vítima estava em casa com sua esposa, que não foi ferida durante o ataque. Segundo familiares, Ricardo já havia cumprido pena por tráfico de drogas.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos envolvidos no crime.

