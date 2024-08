Homens são presos com arma de fogo e entorpecentes, em João Pessoa

A Polícia Militar intensificou o combate ao tráfico de drogas na zona sul de João Pessoa e apreendeu, na tarde desta sexta-feira (30), uma arma de fogo, munições, e diversas porções de entorpecentes.

Todo o material estava com dois suspeitos que tentaram fugir mas foram detidos, em um ponto de tráfico, no bairro de Mangabeira 8.

A prisão foi realizada pelos policiais da Força Tática do 5º Batalhão. De acordo com a unidade, os acusados estavam com um revólver calibre 38, munições, e porções de substância análoga à cocaína, haxixe, e skunk.

Todo o material foi encaminhado para a Cidade da Polícia Civil para a devida autuação. A participação dos acusados em outros crimes na região será investigada. Novas ações preventivas devem acontecer neste final de semana.

