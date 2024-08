Teto de santuário desaba em Recife e deixa mortos e feridos

O teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, na zona norte do Recife, desabou na tarde desta sexta-feira (30). Ao menos duas pessoas morreram.

O desabamento aconteceu por volta das 13h50. De acordo com as autoridades, 22 pessoas foram socorridas. Duas foram levadas ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, e outras foram socorridas para Unidades de Pronto Atendimento. As vítimas tiveram escoriações leves.

“Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento”, escreveu o prefeito João Campos nas redes sociais.

As duas vítimas eram homens, segundo a vice-governadora Priscila Krause. A idade deles ainda não foi informada pelos órgãos que atuam na ocorrência. O Instituto de Medicina Legal está no local.

Atuam na ocorrência 15 policiais militares e 32 integrantes do Corpo de Bombeiros. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Defesa Civil também estão no local.

A vice-governadora Priscila Krause, que também está na área, disse que ainda não é possível confirmar quantas pessoas estavam na igreja no local, já que diversas pessoas foram resgatadas por voluntários ou conseguiram escapar logo após o desabamento do teto.

Testemunhas relataram que havia uma distribuição de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade no interior da igreja no momento em que o teto cedeu.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) também se manifestou nas redes sociais. “Acabo de saber sobre o desabamento de parte do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, espaço de fé tão importante para nossa gente. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos.”

Em nota, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, lamentou o episódio. “O acidente, que resultou em vítimas e causou grande dor à nossa comunidade, enche nossos corações de luto e solidariedade. Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia”, disse. Segundo o arcebispo, a Arquidiocese de Olinda e Recife oferece suporte necessário às vítimas e aos familiares.

Nossa Senhora da Conceição é tida como a padroeira afetiva do Recife. O acidente ocorre a cem dias da festa de celebração da santa, realizada em 8 de dezembro, que reúne milhares de pessoas no Morro da Conceição, um dos principais pontos da cidade.

A igreja se preparava para a festividade, e de acordo com uma postagem do perfil do santuário nas redes sociais, o teto havia recebido a instalação de placas solares recentemente. A obra teria sido finalizada há menos de uma semana.

O padre Emerson Borges, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, também divulgou uma nota sobre o acidente.

* JOSÉ MATHEUS SANTOS E ALÉXIA SOUSA

RECIFE, PE E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

