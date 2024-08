Megaoperação em Brasília contra suspeitos de integrarem o PCC

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira uma megaoperação para impedir o avanço do PCC (Primeiro Comando da Capital) na região.

Os agentes cumprem 47 mandados de prisão temporária contra membros da facção. Além disso, outros 43 de busca e apreensão serão feitos em celas do Complexo da Papuda e em casas de integrantes suspeitos.

Segundo a polícia, o objetivo é desmantelar as estruturas do PCC no Distrito. ”As ações visam a desarticulação de suas atividades ilícitas e a neutralização de membros que desempenham funções-chave”, explicou.

Investigados podem responder por promoção, constituição, financiamento ou integração em organização criminosa. De acordo com a investigação, os integrantes do PCC estavam envolvidos com tráfico de drogas e crimes patrimoniais e violentos.

Polícia também tenta brecar recrutamento de novos membros. As autoridades informaram que a chegada de novos faccionados está fortalecendo a estrutura da organização e expandindo suas operações na Capital Federal.

342 policiais estão atuando na terceira fase da Operação Saturação. Ações ocorrem nas regiões de Planaltina, Riacho Fundo II, São Sebastião, Guará, Sobradinho, Sobradinho II, Recanto das Emas, Ceilândia, Itapoã, Cidade Estrutural, Águas Lindas (GO), Novo Gama (GO), Luziânia (GO) e Mogi das Cruzes (SP).

*UOL/Folhapress

