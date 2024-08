Nesta quinta-feira (29), um homem foi preso em flagrante no município de Lagoa Seca, Região Metropolitana de Campina Grande, após agredir o próprio pai com uma barra de ferro e ameaçar a madrasta, que está grávida.

De acordo com o delegado Elias Rodrigues, a confusão teria começado quando o suspeito, que não aceita o relacionamento do pai com a madrasta, iniciou uma discussão familiar.

O agressor foi encaminhado à Central de Flagrantes e deverá passar por audiência de custódia, em que a Justiça decidirá se ele permanecerá preso ou responderá em liberdade.

