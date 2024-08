O homem conhecido como ‘Acauã’, suspeito de envolvimento no latrocínio que vitimou o sargento Aldemir dos Santos Macêdo, da Polícia Militar da Paraíba, foi preso nesta terça-feira (28) em um apartamento no bairro Ibura, Recife.

De acordo com o delegado Braz Morroni, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCPAT) da Polícia Civil da Paraíba, o suspeito confessou participação no crime ocorrido no início do mês e em diversos roubos em João Pessoa.

Segundo a investigação, o suspeito já responde por vários crimes, incluindo quatro assaltos cometidos entre os dias 31 de julho e 1º de agosto, além de ser acusado de roubar e incendiar um veículo HB20 no dia 29 de julho.

Desde que cometeu o crime contra o sargento, ele estava morando no apartamento dos avós. A prisão contou com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco.

