Motociclista morre após colisão frontal na BR-230 em Patos

Um motociclista de 43 anos morreu na noite de quarta-feira (28) após colidir de frente com um carro na BR-230, em Patos, no Sertão da Paraíba.

A vítima teve uma das pernas decepadas e, apesar de ser socorrida pelo Samu, não resistiu aos ferimentos.

O acidente gerou fagulhas que incendiaram a vegetação às margens da rodovia.

O motorista do carro também foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Patos, mas seu estado de saúde não foi divulgado. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas no local.