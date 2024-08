Homem em situação de rua é queimado e internado em João Pessoa

Um homem de 24 anos, em situação de rua, foi brutalmente agredido, amarrado e incendiado na noite desta quarta-feira (29) em uma casa abandonada no Centro Histórico de João Pessoa.

Com 61% do corpo queimado, ele foi resgatado próximo à Lagoa do Parque Solon de Lucena e levado em estado grave ao Hospital de Emergência e Trauma, onde permanece internado na UTI.

A Polícia Civil investiga o crime, buscando identificar os três suspeitos envolvidos no ataque.