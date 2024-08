Condutor que matou baterista da banda Tuaregs é condenado a 16 anos de prisão

Antônio Carlos Gomes de Oliveira foi condenado a 16 anos de prisão nesta quinta-feira (29) por matar o baterista Jailson Bandeira Bezerra, conhecido como Dainha Batera, em um acidente de trânsito em 2021.

O julgamento ocorreu no 2º Tribunal do Júri Popular em João Pessoa, com o réu ausente, já que ele não foi localizado.

Antônio Carlos, que dirigia embriagado e sem habilitação, fugiu de uma abordagem policial, resultando na colisão fatal.

A Justiça decretou sua prisão para cumprimento da pena em regime fechado.