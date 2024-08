Suspeito de matar prefeito e o pai é preso

Nesta quarta-feira (28), as forças de segurança do Rio Grande do Norte iniciaram uma operação para capturar os suspeitos envolvidos no assassinato do prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira (União Brasil), ocorrido na terça-feira (27) durante um ato de campanha.

O helicóptero Potiguar I está sendo usado nas buscas. Até o momento, 12 pessoas foram detidas, incluindo dois suspeitos de participação direta no crime e três policiais militares suspeitos de planejar vingança.

O pai do prefeito também foi morto no atentado, e um segurança foi baleado e socorrido.

*com informações da TV Cabo Branco.