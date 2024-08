Mulher é atropelada em João Pessoa e motorista foge do local

Uma mulher foi atropelada no bairro do Altiplano, em João Pessoa, no último domingo (25). As imagens do momento do atropelamento foram divulgadas pelo esposo da vítima, nas redes sociais.

A vítima precisou passar por uma procedimentos cirúrgicos, e está internada em um hospital da capital paraibana.

De acordo com relatos, o motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro.

