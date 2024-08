A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 28, a Operação Discovery 17, com o objetivo de combater o abuso sexual infantojuvenil.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão no bairro de Mandacaru, na cidade de João Pessoa.

O investigado responderá pelos crimes de aquisição e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil, previsto no Artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo da imputação de outros crimes mais graves, a serem descobertos a partir da análise do material digital apreendido no dia de hoje.

O nome da operação, descoberta, em inglês, é uma alusão à atuação incessante dos policiais federais na busca pelos autores de crimes desta natureza, que tantos prejuízos causam à sociedade.

A operação deflagrada na presente data integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Polícia Federal no estado da Paraíba, que visam fortalecer a repressão aos crimes relacionados ao abuso sexual infantil no Estado e promover a prevenção destas práticas criminosas.

A Polícia Federal alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.

