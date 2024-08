Polícia Militar apreende 140 quilos de drogas em três dias

A Polícia Militar apreendeu cerca de 140 quilos de drogas nos últimos três dias na Paraíba.

O saldo faz referências às apreensões ocorridas em João Pessoa e Campina Grande, sendo duas delas ainda na noite da segunda-feira (26), abrindo as ações da semana.

No bairro de Mangabeira 8, na Capital, policiais da Força Tática do 5º Batalhão chegaram até uma casa abandonada que servia como depósito do tráfico. Diversos tabletes de substância análoga a maconha, crack e cocaína foram apreendidos, além de várias porções prontas para o tráfico (foto acima).

Um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12 e uma motocicleta que havia sido roubada há cerca de três meses também foram localizadas.

Cerca de 30 quilos de entorpecentes foram apreendidos na ação, que foi coordenada pelo próprio comandante-geral da PM, o coronel Sérgio Fonseca, com a Força Tática.

Os donos dos entorpecentes não foram encontrados e seguem sendo procurados.

Já em Campina Grande, cerca de 10 quilos de drogas foram apreendidos após o acompanhamento de uma dupla que estava em uma motocicleta, e que fugiu ao perceber a chegada da PM na região de Bodocongó III.

Treze tabletes de substância análoga a maconha, e várias porções, foram apreendidas pela Força Tática do 2º Batalhão (foto abaixo).

Os acusados que estavam com a droga e que abandonaram os entorpecentes na fuga, seguem sendo procurados.

100 quilos – No final de semana, outros 100 quilos e entorpecentes foram apreendidos no bairro do Rangel, em João Pessoa, pela Polícia Militar (foto abaixo). A ação foi realizada pela Força Tática do 1º Batalhão, levando a prisão de uma pessoa.