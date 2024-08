A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (27) a Operação Inside Out, que mira um esquema de desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro na gestão da ex-prefeita de São Vicente do Seridó, Maria Graciete do Nascimento Dantas.

As investigações apontam que a ex-gestora, em parceria com familiares e aliados políticos, teria montado um esquema para desviar recursos federais destinados à construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município.

De acordo com a PF, a prefeitura contratou uma empresa de fachada para executar a obra, recebendo o montante de R$ 627.283,24. No entanto, no local onde a empresa deveria estar funcionando, foi encontrada apenas uma padaria, e não havia funcionários registrados para a realização da obra.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas residências da ex-prefeita, de seu marido, que também exerceu a função de secretário de Transportes, e de seu genro, ex-secretário de Administração e proprietário da empresa investigada. Além disso, a Justiça Federal determinou a quebra do sigilo fiscal da empresa envolvida no esquema.

A Polícia Federal suspeita que agentes públicos internos à gestão municipal, junto com pessoas próximas à ex-prefeita, tenham utilizado informações privilegiadas para manipular licitações e direcionar contratos para empresas de fachada. Essa prática, conhecida como “desvio de recursos por dentro”, justifica o nome da operação, “Inside Out” (de dentro para fora).

Os investigados podem responder pelos crimes de apropriação de verbas públicas, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e associação criminosa, penas que, somadas, podem chegar a 29 anos de reclusão.

