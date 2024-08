Em Goiás: casal e criança morrem após pularem de apartamento em chamas

Um casal e uma criança morreram após pularem de um apartamento em chamas em Valparaíso de Goiás. As informações são do Corpo de Bombeiros de Goiás.

O incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial na manhã desta terça-feira (27). Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o edifício em chamas.

Causas do incêndio não foram divulgadas. As chamas foram controladas, e as equipes estão agora no processo de rescaldo. Bombeiros de Valparaíso, Luziânia e do Distrito Federal atuam no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas são determinadas após uma perícia técnica detalhada.

“Qualquer informação sobre as origens dos incêndios antes da conclusão desse processo é considerada especulação prematura e imprecisa”, diz nota enviada pela corporação.

*uol/folhapress