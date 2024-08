Leonardo Assis Ramos da Soledade Leal, de 30 anos, foi preso no dia 31 de julho em Blumenau, Santa Catarina, suspeito de ser o autor do assassinato de Jaidete Oliveira Correia (foto).

O crime ocorreu em 23 de outubro de 2023, em uma clínica de estética em Assunção, no Cariri da Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, Leonardo foi localizado e preso enquanto trabalhava como garçom em um restaurante. No momento da prisão, ele tentou fugir pelos fundos do estabelecimento, mas foi capturado.

O suspeito permanece em silêncio sobre sua participação no crime, pelo qual responde por homicídio duplamente qualificado.

Leonardo está detido no presídio de Blumenau, aguardando autorização judicial para ser transferido para a Paraíba. A data do recambiamento ainda não foi definida.

Relembre o caso

Jaidete Oliveira Correia foi morta dentro de sua clínica de estética, quando dois homens em uma motocicleta se passaram por técnicos de internet para ganhar acesso ao local. Após confirmar sua identidade, Jaidete foi alvejada com um tiro na cabeça.

