Motorista foge após derrubar guarita e grades de escola em João Pessoa

Na madrugada deste domingo (25), um motorista colidiu contra as grades e a guarita da Escola Municipal Frei Albino, no bairro Jardim Oceania, em João Pessoa. Após o impacto, o condutor fugiu do local, mas não antes de ser flagrado por moradores, que registraram o incidente em vídeo.

Os moradores relataram que foram acordados pelo barulho da colisão e testemunharam o motorista saindo do carro para verificar os danos.

Em seguida, ele entrou novamente no veículo pela janela e deixou o local rapidamente, abandonando uma das placas do carro na cena do acidente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e a escola, que estava sem alunos no momento, improvisou uma nova entrada para garantir o funcionamento normal das aulas nesta segunda-feira (26).

A Guarda Civil Municipal informou que o motorista foi identificado e conduzido à Central de Polícia para prestar depoimento.

