O juiz José Guedes Cavalcanti Neto da 4ª Vara Criminal de João Pessoa negou, nesta segunda-feira (26), o pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público da Paraíba, contra o médico pediatra, Fernando Cunha Lima, acusado de cometer crime de pedofilia em seu consultório médico, entre outros casos dentro da própria família.

O pedido de prisão preventiva do acusado havia sido feito pelo promotor Bruno Lins, que atuou no processo de número 0810116-12.2024.8.15.2002, requerendo a prisão do médico

A denúncia contra o pediatra foi protocolada na última quinta-feira (22), na qual cita três vítimas. O Ministério Público da Paraíba havia pedido a condenação do médico pela prática do crime previsto no artigo 217A do Código Penal, quatro vezes (uma das vítimas sofreu o ato duas vezes).

A pena prevista pode chegar a 60 anos de reclusão. Ainda a manutenção da suspensão do CRM do denunciado, enquanto durar o processo e o pagamento de 400 salários mínimos a cada vítima, a título de indenização pelos crimes sofridos.

