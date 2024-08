Polícia prende suspeito de ser mandante de duplo homicídio no Sertão

Foi preso na tarde da última sexta-feira (23), um agropecuarista de 52 anos suspeito de ser o mandante do duplo homicídio de Cícero Bezerra da Silva, de 48 anos, e Lucrécio Araújo de Sá, de 72 anos, em Poço de José de Moura, no Sertão da Paraíba. A prisão do suspeito ocorreu no município de Triunfo, a 496 km de João Pessoa.

Segundo a delegada Ana Valdenice, que investiga o caso, o suspeito foi preso em flagrante pelas armas de fogo e também em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Durante a oitiva, o suspeito ficou em silêncio.

As investigações indicaram ainda que uma terceira pessoa, um comerciante de Poço de José de Moura, seria o próximo alvo de homicídio a mando deste agropecuarista.

As investigações apontaram o agropecuarista como o mandante do crime, com base no receio das vítimas, nas ameaças feitas por ele e no depoimento do comerciante que seria a terceira vítima. A delegada Ana Valdenice também informou que havia conflitos relacionados a questões agrárias entre o suspeito e as vítimas.

Os homens que realizaram os disparos, supostamente a mando do agropecuarista, não foram presos. A Polícia Civil não divulgou se eles já foram identificados, preferindo manter essa informação em sigilo.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito foi preso em casa, e com ele foram apreendidas quatro armas de fogo, munições e aparelhos de telefonia móvel. Ele está preso na Central de Polícia de Cajazeiras.

* G1pb

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online