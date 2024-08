Polícia prende homem em Campina Grande por porte ilegal de armas

Na madrugada desse sábado (24), policiais militares do BPChoque e da CPCães prenderam um homem por porte ilegal de armas às margens da BR 230, em Campina Grande.

As equipes foram acionadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para averiguarem um suposto roubo a uma carreta, onde houve disparos de arma de fogo, as margens da BR- 230, próximo ao posto Sudoeste.

As equipes ao chegarem no local, se depararam com um veículo do tipo Carreta, parado, e alguns indivíduos.

Na abordagem, foi encontrado na posse de um deles uma pistola, calibre 9mm, com munições deflagradas.

Os suspeitos foram presos por porte ilegal de armas e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, para os demais procedimentos.