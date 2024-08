Homem é morto a tiros a caminho do trabalho em Cabedelo

Um homem de 23 anos, identificado como Jefferson Vitoriano Barbosa, foi morto a tiros na manhã deste sábado (24), enquanto estava a caminho do trabalho como pintor, em Cabedelo, na Grande João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida por, pelo menos, oito disparos de arma de fogo.

O crime aconteceu por volta das 10h, próximo ao campus do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) em Cabedelo e à malha ferroviária. Segundo o pai de Jefferson, a vítima tinha saído de casa para trabalhar como pintor, e no meio do trajeto o crime ocorreu. A vítima estava em uma motocicleta quando foi abordada e morta.

A polícia encontrou diversas cápsulas de projéteis, e pelo menos oito disparos foram identificados pela perícia no corpo da vítima. Jefferson era morador da comunidade onde foi morto. De acordo com o pai da vítima, José Antônio, era usuário de drogas e não tinha inimizades.

A perícia ainda encontrou uma pequena quantidade de maconha em um dos bolsos da vítima. A polícia ainda não tem nomes dos suspeitos, mas as equipes já estão em diligências, e a Polícia Civil investiga o caso.

* G1pb/TV Cabo Branco

