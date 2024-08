Polícia prende suspeito de abusar de adolescente com deficiência

Um crime chocante abalou a comunidade de Sossego, no agreste paraibano, nesta quarta-feira (21). Um homem de 67 anos foi preso em flagrante após abusar sexualmente de um adolescente de 15 anos com deficiência intelectual. O crime ocorreu em uma cocheira, localizada na zona rural da cidade.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria atraído a vítima para um local isolado, onde cometeu o ato.

O irmão do adolescente, que testemunhou a cena, relatou aos policiais que o jovem tentou reagir, mas foi impedido pelo agressor. Um exame médico legista confirmou as agressões sofridas pela vítima.

A prisão em flagrante do suspeito foi possível graças à denúncia do irmão do adolescente e à rápida ação da Polícia Civil. O homem foi conduzido para a delegacia de Barra de Santa Rosa, onde negou as acusações. No entanto, diante das evidências, a Justiça decretou sua prisão preventiva.

*Siga o nosso Instagram @paraiba_online