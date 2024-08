Realizada nas primeiras horas desta quinta-feira (22), a Operação Força Total capturou 25 pessoas acusadas de diversos delitos, que estavam sendo procuradas pela Justiça na Grande João Pessoa. As ações foram realizadas pela Polícia Militar e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Paraíba.

A operação Força Total aconteceu em vários bairros de João Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Santa Rita e Pitimbu. Na capital paraibana, a maioria dos alvos foi localizado na zona sul. No bairro do Renascer, na cidade portuária, um criminoso trocou tiros com a Polícia, sendo detido logo em seguida.

As ações foram coordenadas pelo próprio comandante-geral da PM, o coronel Sérgio Fonseca, acompanhado de tropas de área e especializadas.

Os homens presos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Cidade da Polícia Civil para a devida apuração.

Cinco alvos continuam sendo procurados.

“As ações também fazem parte de uma ação maior proposta pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares do País, envolvendo as diversas corporações militares que atuam na segurança pública. O intuito é justamente fortalecer o combate aos grupos criminosos e prevenir o cometimento de delitos”, esclareceu o coronel Sérgio.

