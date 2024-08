A Polícia Civil da Paraíba, por meio do Núcleo de Homicídios de Bayeux, deflagrou uma operação na noite de quarta-feira (21) que resultou na prisão de um homem de alta periculosidade, identificado apenas como Tande.

O suspeito, que seria um importante líder do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, estava escondido em Bayeux e teria como objetivo expandir a atuação da facção criminosa para a Paraíba.

De acordo com as investigações, Tande é considerado um dos principais responsáveis por crimes como homicídios e tráfico de drogas no Complexo do Alemão.

Ele também seria acusado de provocar expulsões de moradores do bairro do Multirão. As autoridades paraibanas acreditam que sua presença em Bayeux estava ligada a uma tentativa de fortalecer a organização criminosa no estado.

Um vídeo que circulou nas redes sociais foi fundamental para a identificação do suspeito. Nas imagens, Tande aparece portando um fuzil junto a outros criminosos no Complexo do Alemão. Com base nesse material, a Polícia Civil conseguiu obter um mandado de prisão expedido pela Justiça.

