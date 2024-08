Crimes previdenciários: Polícia Federal cumpre mandado na Paraíba

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (22) em São João do Rio do Peixe, a Operação “Fraude Zero” para cumprir de um mandado de busca e apreensão contra um investigado por ter recebido valores em sua conta de benefícios previdenciários de terceiros.

As investigações se iniciaram a partir da constatação da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, de um saque no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) de benefício acumulado de aposentadoria de um segurado realizado por terceira pessoa de forma indevida, em agência situada na cidade de São João do Rio do Peixe.

Se o crime for confirmado, o investigado pode responder pelo crime de estelionato previdenciário (Art. 171, § 3º, do CP).

O nome “FRAUDE ZERO” faz referência ao compromisso institucional da Polícia Federal em permanecer vigilante e sempre que possível combater os crimes previdenciários. Não haverá coletiva.

Não deixe de seguir nosso Instagram: @paraiba_online