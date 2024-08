Operação policial conjunta cumpre quase 40 mandados de prisão

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco/PE) iniciou hoje a Operação Barbalho, que visa desarticular uma organização criminosa atuante na Região Metropolitana no Recife desde o ano de 2019, especializada na prática dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios.

As investigações indicaram que o grupo criminoso, além de operar movimentações ilícitas de grandes quantias provenientes do tráfico de drogas, também é responsável por uma série de homicídios na Região Metropolitana do Recife, com o objetivo de manter o controle sobre suas operações criminosas.

Verificou-se, ainda, que as ações atribuídas ao grupo investigado têm repercussão não apenas no Estado de Pernambuco, mas, também, em pelo menos outras quatro unidades da Federação: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio de Janeiro.

Ao todo estão sendo cumpridos 39 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão, todos deferidos pelo Juízo da 14ª Vara Criminal do Recife/PE.

O objetivo das medidas judiciais cumpridas nesta data é desarticular a organização criminosa, interrompendo suas atividades ilegais e responsabilizando seus membros pelos crimes praticados.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online