Candidato a vereador na Paraíba é investigado por abuso contra criança

Um candidato a vereador em Belém do Brejo do Cruz, localizado no Sertão da Paraíba, está sob investigação por suspeita de abuso sexual contra uma criança de 12 anos. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso, que veio à tona após o vazamento de um vídeo supostamente mostrando o candidato cometendo o crime.

De acordo com o delegado Isaque Manuel, a denúncia chegou à delegacia da região na segunda-feira, 19 de agosto, e, desde então, as autoridades iniciaram as investigações para elucidar os fatos. O delegado afirmou que o inquérito foi instaurado para investigar o crime de estupro de vulnerável ocorrido na cidade.

“A mãe do menor foi ouvida, o autor foi identificado. Nós não vamos entrar mais em detalhes por envolver um menor, mas todas as diligências estão sendo tomadas. Outra mãe de uma possível outra vítima também já procurou a delegacia”, afirmou o delegado.

Informações preliminares indicam que o candidato deixou o município logo após o vazamento do vídeo, possivelmente temendo a repercussão do caso. As investigações estão sendo conduzidas em sigilo para preservar a identidade e a integridade da vítima envolvida no caso.

A Polícia Civil continua apurando os detalhes para tomar as medidas legais cabíveis.

