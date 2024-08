Homem urina e defeca em carro ao se negar a pagar corrida

Na madrugada desta terça-feira (20), um incidente inusitado e violento resultou na prisão de um vigilante em Campina Grande.

O suspeito solicitou uma corrida de aplicativo, mas durante o trajeto, urinou e defecou dentro do veículo.

Ao final da viagem, ele se recusou a pagar e, quando cobrado pelo motorista, sacou uma arma e atirou.

Felizmente, o tiro errou o alvo, graças à intervenção de um amigo que estava no local. O episódio ocorreu no bairro das Malvinas, e o vigilante foi preso por ameaça, porte ilegal de arma e disparo em via pública.

Ele aguardará a decisão da audiência de custódia, que determinará se responderá em liberdade ou permanecerá preso.

*com infomrações da TV Cabo Branco