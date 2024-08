Polícia prende acusado de violar e furtar loja em Queimadas

A Polícia Militar prendeu, no último sábado (17), um homem acusado de violar e furtar um lojão no Centro de Queimadas, na Região Metropolitana de Campina Grande. O crime, que ocorreu na madrugada do mesmo dia, foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo a 3ª Companhia Independente (CIPM), o acusado, que já possuía passagem por tráfico de drogas, foi localizado pela Força Tática no bairro Vila.

O homem foi reconhecido tanto pelas imagens das câmeras quanto pelo proprietário do estabelecimento.

O caso foi encaminhado à delegacia para investigação, onde será apurado o paradeiro do material furtado.

