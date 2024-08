Entre janeiro e julho de 2024, a Paraíba contabilizou 13 feminicídios e 23 homicídios de mulheres, conforme dados da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social. Os números revelam a crescente ameaça às mulheres no Estado, que enfrentam violência constante.

No primeiro trimestre do ano, mulheres foram brutalmente assassinadas em várias cidades, incluindo João Pessoa, Itapororoca, Paulista, Marizópolis, Bonito de Santa Fé, Cabedelo, Patos, São Vicente do Seridó e Monteiro.

Em julho, Maria Vitória dos Santos, de apenas 15 anos, foi morta pelo namorado, Gilson Cruz de Oliveira, de 56 anos, em Monteiro. O crime chocou a comunidade, especialmente após a mãe da jovem revelar que Maria Vitória era abusada desde os 13 anos.

Esses números alarmantes destacam a urgência de políticas mais efetivas de proteção às mulheres na Paraíba.

