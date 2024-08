Mulher é presa com 13 kg de haxixe no Aeroporto de João Pessoa

No último sábado (17), o Grupo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal da Paraíba (GPAER/PF/PB) prendeu uma mulher de 24 anos, natural do Amazonas, no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, na Grande João Pessoa.

A jovem, que não possui profissão declarada, estava em posse de 13 kg de haxixe, transportados em um voo que partiu de Manaus com destino à capital paraibana.

Após ser detida, a mulher foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal, onde passou pelos procedimentos legais.

